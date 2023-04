Jack Miller di KTM è indispettito | “Dubitano ancora di me!”

(Di domenica 9 aprile 2023) Il passaggio in KTM dopo le buone prestazioni nel team factory di Ducati che ha preferito affiancare al campione del mondo Francesco Bagnaia, da questa stagione di MotoGP, il giovane rampante Enea Bastianini. Per la poca felicità di Pecco che con il suo ex compagno di box aveva instaurato un rapporto molto profondo negli anni.ha cambiato i suoi orizzonti approdando nella nuova squadra: non sarà più lo scudiero di nessuno e può togliersi, finalmente, qualche sassolino dalle scarpe. Le parole al vetriolo didi KTM: “Farli ricredere tutto da solo è incredibile…” (Credit foto – pagina Facebook del pilota)“Sarebbe stato un po’ più bello partire un po’ più in alto qui in condizioni così bagnate. Non è stato così male. Poi ho fatto un paio di buoni giri, ho fatto dei tempi decenti e ho visto che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corsedimoto : JACK MILLER in KTM ha trovato il suo spazio, l'inizio è stato buono. Ora può diventare uno degli aspiranti al Mondi… - GiovanniMeneguz : RT @DLenz96: Dopo la tripletta nell’#ArgentinaGP, è necessario un aggiornamento della classifica delle gare vinte su Ducati (Sprint escluse… - ruttodibosco : RT @DLenz96: Dopo la tripletta nell’#ArgentinaGP, è necessario un aggiornamento della classifica delle gare vinte su Ducati (Sprint escluse… - seasonnsag : @a_beatrii jack peralta e nick miller questo si che è ?TASTE? - CirianiCarlo : RT @DLenz96: Dopo la tripletta nell’#ArgentinaGP, è necessario un aggiornamento della classifica delle gare vinte su Ducati (Sprint escluse… -

Passato dalla Ducati a KTM,ha l'obiettivo di diventare uno dei piloti di prima fascia di questa stagione, nonostante nel GP di Argentina dello scorso weekend non abbia brillato. MotoGP,: "In Texas ......Morbidelli (Kalex) 2018 - Francesco Bagnaia (Kalex) 2019 - Thomas Luthi (Kalex) 2021 - Raul Fernandez (KTM) 2022 - Tony Arbolino (KTM) Albo d'oro Moto3 2013 - Alex Rins (KTM) 2014 -(KTM) ...Tutto può succedere (Commedia) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Nancy Meyers, con..., con Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier, Johnathon Schaech, Lydia ...

MotoGP, Jack Miller: "La gente ha sempre dubitato di me" Corse di Moto

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Sesta e ottava posizione in classifica, vittoria nella Sprint e ottima velocità: Binder, Miller e KTM protagonisti Preseason tranquilla per il Red Bull KTM Factory Racing che in questo 2023 schiera ...