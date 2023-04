Israele | raid su Siria dopo lancio di razzi

(Di domenica 9 aprile 2023) Seisono stati sparati nella notte dal sud dellain direzione delle Alture del Golan.ha reagito con fuoco di artiglieria e attacchi aerei su obiettivi in. Jet da combattimento hanno colpito siti dell'esercito di Damasco.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Israele, raid sulla Siria dopo il lancio di razzi - SkyTG24 : Israele, raid sulla Siria dopo il lancio di razzi - MediasetTgcom24 : Israele, raid sulla Siria dopo lancio razzi dalle alture del Golan #9aprile - GPTurchi : RT @ravel80262268: Avviso di raid aereo emesso per le alture del Golan occupate da Israele! - ravel80262268 : Avviso di raid aereo emesso per le alture del Golan occupate da Israele! -

Sei razzi sono stati sparati nella notte dal sud della Siria in direzione delle Alture del Golan eha risposto con attacchi di artiglieria econ droni. Lo riferiscono i media dello Stato ebraico, che citano fonti militari, secondo cui l'attacco dal territorio siriano è avvenuto in due ...approfondimentoaereo diin Siria, chiuso l'aeroporto di Aleppo FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, nove razzi lanciati da Gaza: esercito colpisce Hamas....i suoiin Siria, prendendo di mira in particolare le postazioni dei gruppi filoiraniani, suo nemico numero uno. Giovedì una trentina di razzi sono stati lanciati dal Libano verso, ...

Israele, raid sulla Siria dopo il lancio di razzi Sky Tg24

L'esercito israeliano ha annunciato nella notte di aver bombardato la Siria dopo il lancio di razzi ieri sera dal territorio siriano verso la parte annessa da Israele dalle alture del Golan ...Israele completa una settimana geopoliticamente difficile con il fuoco incrociato verso la Siria. Situazione complicata.