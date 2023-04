Israele | quattordicesima settimana di proteste contro la riforma giudiziaria

(Di domenica 9 aprile 2023) Gli israeliani si sono riuniti a Tel Aviv, per laconsecutiva, per protestareil disegno di legge dipresentato dal governo di Benjamin Netanyahu. ...

Gli israeliani si sono riuniti a Tel Aviv, per la quattordicesima settimana consecutiva, per protestare contro il disegno di legge di riforma giudiziaria presentato dal governo di Benjamin Netanyahu. I manifestanti hanno mostrato solidarieta' per le

Israele, quattordicesima settimana di proteste contro la riforma ... Il Sole 24 ORE

Gli israeliani si sono riuniti a Tel Aviv, per la quattordicesima settimana consecutiva, per protestare contro il disegno di legge di riforma giudiziaria presentato dal governo di Benjamin Netanyahu.Dopo i razzi sul Golan partiti dal territorio siriano, nella notte l’esercito israeliano ha colpito con l’artiglieria e un drone – Situazione sempre più tesa ...