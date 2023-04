Israele: Netanyahu, 'Paese sta attraversando una situazione difficile' (Di domenica 9 aprile 2023) Tel Aviv, 9 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Benjamin Netanyahu ha riconosciuto che Israele sta attualmente attraversando una situazione difficile su più fronti. Parlando con i leader delle comunità israeliane confinanti con Gaza, riferisce il Jerusalem Post, il primo ministro israeliano ha dichiarato che non è stata ancora detta l'ultima parola sia riguardo le proteste interne contro il suo progetto di riforma giudiziaria, sia sul nuovo conflitto aperto con Hamas a Gaza e nel sud del Libano in pieno Ramadan e sui combattimenti al confine siriano. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Tel Aviv, 9 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Benjaminha riconosciuto chesta attualmenteunasu più fronti. Parlando con i leader delle comunità israeliane confinanti con Gaza, riferisce il Jerusalem Post, il primo ministro israeliano ha dichiarato che non è stata ancora detta l'ultima parola sia riguardo le proteste interne contro il suo progetto di riforma giudiziaria, sia sul nuovo conflitto aperto con Hamas a Gaza e nel sud del Libano in pieno Ramadan e sui combattimenti al confine siriano.

