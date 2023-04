Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Israele: Netanyahu crolla nei sondaggi, 71% lo critica: In nuove elezioni, Gantz e Lapid supererebbero premier - SantaCinzia : RT @LadyAfro17: 9 Aprile 2023, Israele L'EX PRIMO MINISTRO ISRAELIANO EHUD BARACK CANCELLA IL TWEET IN CUI AMMETTEVA LA PRESENZA DI ARMI… - mcc43_ : L'ex capo del #Mossad Pardo ha chiesto numerose volte le dimissioni di Netanyahu e l'ex capo Cohen ha firmato una… - Tarallucci_Vino : ????? Alti ministri: Israele deve lanciare una grande operazione militare entro poche settimane a causa dell'escalati… - CesareMontanari : @ChrisRicchiuti Ops,sembra che anche nell'Israele di Netanyahu vaghino proiettili dalla direzione variabile.… -

20.00,Lapid:"Caos colpa del governo" "Quello che vedono i nostri nemici è un governo inadatto, un ...israeliana Yair Lapid al termine di una riunione col premier Benjamin. Fra le cause ...... Unione Nazionale, riceverebbe 29 seggi su 120, mentre l'altro partito centrista Yesh Atid di Yair Lapid otterrebbe altri 21 seggi ed il Likud disolo 20 seggi. Il sondaggio ha anche ...Il collasso totale della 'strategia' diper affrontare il programma nucleare iraniano è evidente. I legami con gli Stati Uniti, l'insostituibile alleato di, senza il quale è lecito ...

Israele: Netanyahu crolla nei sondaggi, 71% lo critica - Medio Oriente Agenzia ANSA

Il 71 per cento degli israeliani giudica negativamente il comportamento mantenuto dal premier Benyamin Netanyahu nei primi 100 giorni del suo nuovo governo. (ANSA) ...E’ il titolo di Haaretz di un’analisi approfondita e critica di Chuck Freilich, ex vice consigliere per la sicurezza nazionale in Israele, senior fellow dell'INSS e del Miriam Institute ...