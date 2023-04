Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ontherailaway : RT @LaStampa: Israele: medicina legale, nessun proiettile nel corpo di Alessandro Parini - notizienet : Medicina legale Israele, nessun proiettile su corpo Parini - 'Ancora non decisa autopsia' - LaStampa : Israele: medicina legale, nessun proiettile nel corpo di Alessandro Parini - infoitinterno : Israele: medicina legale, nessun proiettile nel corpo di Alessandro Parini - novasocialnews : Medicina legale Israele, nessun proiettile su corpo Parini -

10.30,no proiettili su corpo Parini La Tac eseguita sul corpo di Alessandro Parini, il 35enne ... Lo riferisce l'Istituto dilegale di Abu Kabir,citato da media,a proposito di ...Non sono stati trovati proiettili nel corpo di Alessandro Parini, l'avvocato 35enne rimasto ucciso nell'attentato di venerdi' sera a Tel Aviv, in. Lo ha riferito il locale Istituto dilegale, secondo cui il giovane e' rimasto gravemente ferito alla testa e alla schiena a seguito dell'urto con il veicolo e sul suo corpo non ci ...Nessun proiettile è stato rinvenuto dalla tac sul corpo di Alessandro Parini. Lo riferisce, citato dai media, l'Istituto dilegale di Abu Kabir riferendosi ad alcune informazioni apparse oggi sulla stampa italiana. L'Istituto ha poi aggiunto che ancora non è stata effettuata l'autopsia sul corpo del giovane ...

L’Istituto di Medicina legale di Israele: «Nessun proiettile sul corpo di Parini» Corriere della Sera

Quando i paramedici sono riusciti a soccorrere Alessandro Parini sul lungomare di Tel Aviv avrebbero provato a rianimarlo mentre era steso sul prato, dopo che un'auto lo aveva travolto assieme a un gr ...