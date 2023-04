Isola dei Famosi 2023 | data d’inizio | cast | inviato | conduttrice e opinionisti

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 9 aprile 2023) L’deiesordirà in prima serata su Canale 5 il prossimo lunedì 17 aprile. Tutto pronto per la diretta, che prevederà come di consueto il collegamento con l’Honduras, dove si trovano i naufraghi. Ci saranno due settimane di stop, dunque, tra la fine del Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini e l’inizio della nuova avventura televisiva Mediaset con a timone come sempre Ilary Blasi e per il secondo anno consecutivo Alvin nel ruolo di invitato dall’Honduras.dei, Ilary Blasi e Alvin affiancati da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi Oltre a Ilary Blasi e Alvin, della scorsa edizione dell’deiè stata confermata anche l’opinionista Vladimir Luxuria, che questa volta accanto a sé avrà Enrico ...