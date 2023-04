Iran | la stretta tech del regime | caccia alle donne senza velo anche con «telecamere intelligenti»

(Di domenica 9 aprile 2023) Le autoritàiane hanno iniziato ad installarenei luoghi pubblici per identificare leche non indossano l’hijab. Secondo la polizia, che ne dà notizia citata dalla Bbc e dal Guardian, il sistema dovrebbe aiutare a prevenire l’infrazione della norma che obbliga lea coprire i capelli con il. Individuate dagli occhi elettronici, le contravventrici riceveranno un messaggio con le prove e un avvertimento delle conseguenze delle loro azioni. «Leche rimuovono ildovranno rispondere delle proprie azioni in tribunale», ha reso noto il capo della polizia Ahmad-Reza Radan in un’intervista rilasciata alla televisione nazionale, nella quale ha parlato di un sistema di «...

Le autorità iraniane hanno iniziato ad installare telecamere intelligenti nei luoghi pubblici per identificare le donne che non indossano l' hijab . Secondo la polizia, che ne dà notizia citata dalla

