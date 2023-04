Io giornalista italiano nelle mani dei talebani

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 aprile 2023) Dopo vent'anni di guerra, la più lunga combattuta dagli Stati Uniti, sono bastati meno di tre mesi aiper riprendersi l'Afghanistan. Oggi, mentre il mondo si interroga su cosa ne è di quel Paese abbandonato da tutti, dal quale continuano ad arrivare notizie incredibili, io, decido di partire per un reportage, supportato da Nove Onlus, una delle poche associazioni utarie che lì ancora opera. Raccontare i passaggi amministrativi che precedono il viaggio aiuta a comprendere la situazione caotica del Paese. L'ambasciata afghana in Italia è un palazzo imponente in via Nomentana presidiato dall'esercito. L'ambasciatore dopo il colpo di stato deiha invitato il governoa non riconoscerli. Insomma un ambasciatore che non ha relazione con il suo Paese. L'ambasciata però ha ancora autorità di ...