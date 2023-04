Inzaghi, scelte obbligate per Benfica-Inter: due soli dubbi (Di domenica 9 aprile 2023) Si lavora anche a Pasqua in casa nerazzurra, con Simone Inzaghi chiamato a preparare nel migliore dei modi Benfica-Inter. Le scelte di formazione per il tecnico nerazzurro sono praticamente obbligate, con due soli piccoli dubbi da sciogliere. POSSIBILI scelte – Simone Inzaghi al lavoro per Benfica-Inter. I nerazzurri continuano a preparare l’importantissima sfida di martedì sera a Lisbona, valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League. Le scelte di formazione sono praticamente obbligate per il tecnico nerazzurro, che dovrà ancora fare a meno di Milan Skriniar in difesa e Hakan Calhanoglu a centrocampo. Rispetto alla trasferta di Salerno, ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Si lavora anche a Pasqua in casa nerazzurra, con Simonechiamato a preparare nel migliore dei modi. Ledi formazione per il tecnico nerazzurro sono praticamente, con duepiccolida sciogliere. POSSIBILI– Simoneal lavoro per. I nerazzurri continuano a preparare l’importantissima sfida di martedì sera a Lisbona, valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League. Ledi formazione sono praticamenteper il tecnico nerazzurro, che dovrà ancora fare a meno di Milan Skriniar in difesa e Hakan Calhanoglu a centrocampo. Rispetto alla trasferta di Salerno, ...

