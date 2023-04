Inzaghi | il malcontento dell’Inter aumenta I motivi della sfiducia – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 aprile 2023) Salernitana-Inter mette un’altra croce su(vedi focus). Secondo Tuttosport nell’ambiente Inter ilnei riguardi dell’allenatore nerazzurro cresce. Ecco i– Il risultato finale di Salernitana-Inter non aiuta Simone, ancora al centro delle critiche. Perché se è vero che la fortuna non è stata dalla parte dei nerazzurri, con la traversa colpita da Romelu Lukaku, che Guillermo Ochoa ha dato il meglio di sé fra i paliSalernitana, e che l’Inter tra qualche giorno si giocherà un quarto di finale di Champions League, è anche vero che in campionato le cose continuano a non quadrare. Secondo Tuttosport la dirigenza nerazzurra avrebbe storto il muso dinnanzi all’ennesimo calo di concentrazionesquadra di ...