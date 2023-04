Inter, Skriniar e Calhanoglu verso il forfait con il Benfica (Di domenica 9 aprile 2023) Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu, giocatori dell’Inter, non saranno quasi sicuramente presenti per la sfida contro il Benfica Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu, giocatori dell’Inter, non saranno quasi sicuramente presenti per la sfida dei quarti di andata di Champions League contro i portoghesi del Benfica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo slovacco e il turco starebbero ancora recuperando dai loro acciacchi fisici e l’obiettivo del tecnico Simone Inzaghi sarebbe quello di riaverli in occasione della sfida di ritorno a San Siro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Milane Hakan, giocatori dell’, non saranno quasi sicuramente presenti per la sfida contro ilMilane Hakan, giocatori dell’, non saranno quasi sicuramente presenti per la sfida dei quarti di andata di Champions League contro i portoghesi del. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo slovacco e il turco starebbero ancora recuperando dai loro acciacchi fisici e l’obiettivo del tecnico Simone Inzaghi sarebbe quello di riaverli in occasione della sfida di ritorno a San Siro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

