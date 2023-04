Inter | Skriniar e Calhanoglu sul campo | ma a parte | niente Benfica

Leggi su intermagazine

(Di domenica 9 aprile 2023)saltano il match di andata contro ilL’che martedì affronterà ilsarà ancora priva di Milane Hakan, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ancora alle prese con i rispettivi infortuni, seppur in leggera ripresa. “Il difensore slovacco e il centrocampista turco anche stamani alla Pinetina hanno lavorato a, pur sul, e non saranno a disposizione per l’andata dei quarti di finale di Champions League di martedì al Da Luz contro il”. L'articolo proviene damagazine.