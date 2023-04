Inter, senti Serena: «Thiago Motta, statura tecnica e comunicativa…» (Di domenica 9 aprile 2023) Aldo Serena ha parlato di Thiago Motta, allenatore del Bologna accostato all’Inter, Nzola e della risposta di José Mourinho ad Antonio Cassano. TWEET – A seguire le parole su Twitter da parte di Aldo Serena. “Pensieri sportivi in libertà: fossi un dirigente della Fiorentina o del Toro mi fionderei per il prossimo anno su Nzola.Thiago Motta ha la statura tecnica e comunicativa da grande club. Mourinho si fosse fermato prima di nominare Livaja avrebbe risposto perfettamente a Cassano“. Fonte: Twitter Aldo Serena Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Aldoha parlato di, allenatore del Bologna accostato all’, Nzola e della risposta di José Mourinho ad Antonio Cassano. TWEET – A seguire le parole su Twitter da parte di Aldo. “Pensieri sportivi in libertà: fossi un dirigente della Fiorentina o del Toro mi fionderei per il prossimo anno su Nzola.ha lae comunicativa da grande club. Mourinho si fosse fermato prima di nominare Livaja avrebbe risposto perfettamente a Cassano“. Fonte: Twitter Aldo-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

