Inter, non solo responsabilità di Inzaghi: un gol ogni dieci tiri – CdS (Di domenica 9 aprile 2023) Oltre ogni responsabilità di Simone Inzaghi, i numeri all’atto pratico inchiodano anche chi va in campo, non solo l’allenatore. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola sottolinea i numeri impietosi dell’Inter che segna un gol ogni dieci tiri in porta. GIOCATORI RESPONSABILI – Scelte, modulo e contromisure tattiche spettano all’allenatore, ma riguardo i tiri in porta e i gol, sono i giocatori a scendere in campo. Questione di mira o questione psicologica, fatto sta che la squadra nerazzurra fa una fatica enorme a trovare la via delle rete rispetto a quanto produce. Il dato è preoccupante, e ovviamente “gonfiato” dalle ultime partite: in 29 giornate di campionato 48 gol a fronte di 483 tiri totali, di cui ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Oltredi Simone, i numeri all’atto pratico inchiodano anche chi va in campo, nonl’allenatore. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola sottolinea i numeri impietosi dell’che segna un golin porta. GIOCATORI RESPONSABILI – Scelte, modulo e contromisure tattiche spettano all’allenatore, ma riguardo iin porta e i gol, sono i giocatori a scendere in campo. Questione di mira o questione psicologica, fatto sta che la squadra nerazzurra fa una fatica enorme a trovare la via delle rete rispetto a quanto produce. Il dato è preoccupante, e ovviamente “gonfiato” dalle ultime partite: in 29 giornate di campionato 48 gol a fronte di 483totali, di cui ...

