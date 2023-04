(Di domenica 9 aprile 2023) Quanto può costare la mancata qualificazione alla prossimaall’? I nerazzurri si trovano attualmente al quinto posto in classifica in Serie A, una condizione originata dal ruolino di marcia negativo fatto registrare nelle ultime quattro giornate di campionato, che hanno portato la squadra di Inzaghi a racimolare solamente un punto (tre sconfitte e un L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieA Juventus, Inter e Milan fuori dalle prime tre alla 29esima giornata: non accadeva dal 1942 - pisto_gol : In 18 mesi #Sarri ha portato la #Lazio al secondo posto in classifica, +5 su #Inter e #Roma, con #Immobile fuori pe… - ZZiliani : Incalcolabile il peso in classifica del successo del #Milan. Poteva trovarsi stasera a -5 dall’Inter e fuori dalla… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter fuori dalla Champions? Può perdere il 15% dei ricavi: Quanto può costare la mancata qual… - CalcioFinanza : #Inter fuori dalla prossima #Champions? Può perdere il 15% dei ricavi -

Commenta per primo Il Benfica perde un titolare per la doppia sfida contro l'. Nel corso del match perso contro il Porto si è infatti infortunato l'esterno Alexander Bah , ... saròqualche ...... una distorsione al ginocchio sinistro che terrà il calciatoredai giochi sia all'andata in Portogallo che al ritorno in Italia. Benfica -, infortunio e forfait: Schmidt perde BahTegola ...Non si sa se in estate sarà lui il sacrificato illustre, ma proprio lui potrebbe aiutare l'a ... Anche così si affrontano le partite da dentro o. Seguendo un filo logico che, alla fine, ...

E ora l'Inter sarebbe fuori dalla Champions il Resto del Carlino

Che Milan non sono, infatti, andate oltre il pareggio, fermate rispettivamente da Salernitana (1-1) ed Empoli (0-0). Risultati che, in caso di successo consentirebbero alla Juve di portarsi a… Leggi ...Il Benfica perde un titolare per la doppia sfida contro l'Inter. Nel corso del match perso contro il Porto si è infatti infortunato l'esterno Alexander Bah, che come riportato dal club lusitano ha rip ...