Inter, dirigenza al lavoro per il sostituto di Inzaghi: spunta il nome di Sergio Conceicao (Di domenica 9 aprile 2023) Salvo sorprese, a fine stagione le strade di Simone Inzaghi e dell’Inter si separeranno. Nonostante i trofei vinti dal tecnico, l’annata è stata ben al di sotto delle aspettative e le due parti decideranno con ogni probabilità di Interrompere il rapporto. I nerazzurri si stanno dunque già guardando intorno per individuare un sostituto e, tra i nomi sondati dalla dirigenza – come riporta La Gazzetta dello Sport – spicca quello di Sergio Conceicao. Attualmente alla guida del Porto, era già stato preso in considerazione per il post-Conte e piace molto alla società. Il portoghese vanta infatti grande esperienza Internazionale ed è bravo a valorizzare i giocatori che ha, senza eccedere nelle richieste sul calciomercato. Al momento non c’è nulla di ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Salvo sorprese, a fine stagione le strade di Simonee dell’si separeranno. Nonostante i trofei vinti dal tecnico, l’annata è stata ben al di sotto delle aspettative e le due parti decideranno con ogni probabilità dirompere il rapporto. I nerazzurri si stanno dunque già guardando intorno per individuare une, tra i nomi sondati dalla– come riporta La Gazzetta dello Sport – spicca quello di. Attualmente alla guida del Porto, era già stato preso in considerazione per il post-Conte e piace molto alla società. Il portoghese vanta infatti grande esperienzanazionale ed è bravo a valorizzare i giocatori che ha, senza eccedere nelle richieste sul calciomercato. Al momento non c’è nulla di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inter, dirigenza al lavoro per individuare il sostituto di #Inzaghi: secondo la Gazzetta, è stato contattato Sergi… - GuidoDefilippi : @Rikrok18 @pisto_gol @CorSport L'Inter non è bisogno dei tifosi per essere infangata, basta la dirigenza a partire… - Calciom73992243 : @NicoSchira O sei ubriaco tu o è ubriaca la dirigenza dell'Inter. 2028 non può essere vero - DBanimators : @marifcinter Ma sta' zitto, matusa. L'Inter è un ambiente di merda, in cui anche il tuo gruppo giocava contro Orric… - MarcoCentoni1 : @ValePieraccini Stasera abbiamo toccato il fondo mai visto convalidare un gol così dopo quello che è successo in se… -