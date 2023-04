Inter | Correa fuori dal progetto | cessione sempre più vicina

(Di domenica 9 aprile 2023) Joaquinsta vivendo una stagione difficile. Dopo aver deluso le aspettative nella sua prima stagione all’, anche nella seconda non sta brillando. Secondo quanto riporta L’ista.it, l’argentino non rientrerebbe più nei progetti di Simone Inzaghi e sarebbe vicino alla sessione. Il valore del cartellino disi è molto abbassato in questa stagione, anche a causa degli infortuni, e quindi l’potrebbe aprire allain prestito con diritto di riscatto fissato al 2024. SportFace.

Ma forse è anche quello che, insieme a, ha meno possibilità di partire dal primo minuto al ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti benfica Benfica: dolci ricordi, un grande ex interista L'...non è una sorpresa, in negativo, l'ho sempre detto: bello da vedere ma gli manca la giocata risolutiva'., per Inzaghi addio probabile a prescindere: il borsino sull'eredeLa doppia sfida ...

