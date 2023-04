Inter, Conceicao può essere il giusto profilo per il post Inzaghi (Di domenica 9 aprile 2023) Questa stagione dell’Inter fino ad ora non è stata esaltante. I nerazzurri hanno vissuto di molti alti e bassi soprattutto in campionato e per questo motivo Inzaghi non sarebbe più sicuro del suo posto. Tra i possibili nomi in pole per sostituirlo c’è anche quello dell’ex nerazzurro Sergio Conceicao che per idee e sistema di gioco potrebbe rivelarsi la scelta vincente. IN BILICO ? Dopo gli ultimi risultati in campionato la panchina di Simone Inzaghi all’Inter è sempre più in bilico. L’allenatore sembra aver ormai perso il bandolo della matassa e solo, un buon risultato in Champions League e la vittoria della Coppa Italia potrebbero salvarlo. Per questo motivo si è già scatenato il toto sostituto, nel quale sono già diversi i nomi accostati alla panchina nerazzurra per il prossimo ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Questa stagione dell’fino ad ora non è stata esaltante. I nerazzurri hanno vissuto di molti alti e bassi soprattutto in campionato e per questo motivonon sarebbe più sicuro del suoo. Tra i possibili nomi in pole per sostituirlo c’è anche quello dell’ex nerazzurro Sergioche per idee e sistema di gioco potrebbe rivelarsi la scelta vincente. IN BILICO ? Dopo gli ultimi risultati in campionato la panchina di Simoneall’è sempre più in bilico. L’allenatore sembra aver ormai perso il bandolo della matassa e solo, un buon risultato in Champions League e la vittoria della Coppa Italia potrebbero salvarlo. Per questo motivo si è già scatenato il toto sostituto, nel quale sono già diversi i nomi accostati alla panchina nerazzurra per il prossimo ...

