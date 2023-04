Inter - Benfica e Milan - Napoli in Champions: il commento della Gazzetta (Di domenica 9 aprile 2023) La 29ª giornata di Serie A sancisce le vittorie di Napoli, Lazio e Roma, rispettivamente contro Lecce, Juve e Torino, che occupano i primi 3 posti ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 9 aprile 2023) La 29ª giornata di Serie A sancisce le vittorie di, Lazio e Roma, rispettivamente contro Lecce, Juve e Torino, che occupano i primi 3 posti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Contro @OfficialUSLecce che ha fatto soffrire tutte le grandi e senza @victorosimhen9 la squadra di #Spalletti non… - Gazzetta_it : Lukaku non va, ma attorno a lui c'è il vuoto: tre punte con 272 giorni di astinenza da gol! - Daniele20052013 : #Calcio - #Benfica, #Bah salterà la doppia sfida contro l'#Inter: distorsione al ginocchio sinistro - FcInterNewsit : Prima GdS - Inzaghi con i suoi leader. Inter anti crisi: Lautaro e Brozovic col Benfica - joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: L'Inter si allena in vista del Benfica: personalizzato per Skriniar e Calhanoglu, convocazione quasi impossibile https:/… -