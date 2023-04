Inter, attenzione alla legge degli ex. Prima volta per Joao Mario (Di domenica 9 aprile 2023) L’Inter affronterà tra pochi giorni il Benfica. A Lisbona il clima sarà incandescente, la partita è valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Per Joao Mario sarà la Prima volta da ex contro i nerazzurri. EX – Per Joao Mario sarà una giornata speciale. Non ci sarà solamente l’andata dei quarti di finale di Champions League, ma anche il primo scontro contro la sua ex squadra: l’Inter. Più di 40 milioni circa spesi per il giocatore dal club nerazzurro, che poi ha lasciato andare il centrocampista nell’estate del 2021 a parametro zero. Negli ultimi anni il portoghese è passato da diversi club, tra cui West Ham, Lokomotiv Mosca, Sporting Lisbona, senza però riuscire mai a incidere. Questa è stata la sua stagione della consacrazione e il ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) L’affronterà tra pochi giorni il Benfica. A Lisbona il clima sarà incandescente, la partita è valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Persarà lada ex contro i nerazzurri. EX – Persarà una giornata speciale. Non ci sarà solamente l’andata dei quarti di finale di Champions League, ma anche il primo scontro contro la sua ex squadra: l’. Più di 40 milioni circa spesi per il giocatore dal club nerazzurro, che poi ha lasciato andare il centrocampista nell’estate del 2021 a parametro zero. Negli ultimi anni il portoghese è passato da diversi club, tra cui West Ham, Lokomotiv Mosca, Sporting Lisbona, senza però riuscire mai a incidere. Questa è stata la sua stagione della consacrazione e il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Allegri: « Tutti speriamo di fare una grande partita domani. Simone Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro con l'Inter.… - internewsit : Inter, attenzione alla legge degli ex. Prima volta per Joao Mario - - infoitsport : Benfica-Inter: 7 i diffidati che dovranno fare attenzione - BiffiLuca : @scenda78 Non si parla di dimissioni attenzione che sarebbe costato zero all Inter. Hanno parlato di richiesta di r… - CappeAndre1 : @impusino Attenzione però. Perché Conte è molto furbo e non cerca necessariamente la piazza che gli garantisce più… -