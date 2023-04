Inter, anche contro la Salernitana calci d’angolo non sfruttati: arma in meno (Di domenica 9 aprile 2023) Nonostante l’Inter sia la seconda squadra della Serie A – dietro la Fiorentina – ad aver battuto più calci d’angolo in questo campionato, continuano a mancare le reti da palla inattiva. Un’arma in meno per la squadra di Simone Inzaghi, anche contro la Salernitana. arma IN meno – Continua a non arrivare il gol da calcio d’angolo per l’Inter, ormai da diverse partite. anche contro la Salernitana, nonostante gli otto corner battuti, nessuno è stato in grado di sfruttare le occasioni. Specialmente Romelu Lukaku, che proprio su un calcio d’angolo dalla destra ha colpito la traversa a porta ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) Nonostante l’sia la seconda squadra della Serie A – dietro la Fiorentina – ad aver battuto piùin questo campionato, continuano a mancare le reti da palla inattiva. Un’inper la squadra di Simone Inzaghi,laIN– Continua a non arrivare il gol daper l’, ormai da diverse partite.la, nonostante gli otto corner battuti, nessuno è stato in grado di sfruttare le occasioni. Specialmente Romelu Lukaku, che proprio su undalla destra ha colpito la traversa a porta ...

