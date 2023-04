INPS e Fisco | grossi problemi se non rispetti le nuove scadenze | Date tassative da segnare in rosso

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 9 aprile 2023) Ad aprile davvero tanteimportanti e saltarle è pericoloso. Vediamole insieme una per una. Vediamo in questo articolo lefiscalidi aprile che si segnalano come particolarmente rilevanti per varie categorie di cittadini. Una scadenza che interessa chi voglia la definizione agevolata dei debiti colè quella della rottamazione quater. Per poter aderire questa modalità di pagamento comodo bisogna ottemperare alla data del 30 aprile. Ad aprile tanteda rispettare – ilovetrading.itMa andiamo con ordine. Tra il primo e il 10 aprile i datori di lavoro dovranno versare i contributi. Parliamo di una categoria particolare di datori di lavoro e cioè di quei cittadini che abbiano la colf o la badante. Tra il primo e il 10 aprile si dovrà versare il totale dei contributi ...