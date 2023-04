Innevare artificialmente a 1700 metri? Scelta incomprensibile Succede sul Monte Chiappo

(Di domenica 9 aprile 2023), ultima frontiera. Sembra l’incipit di un telefilm di fantascienza ed invece è una vicenda reale. Ad un’altitudine di 1.699, su questa cima che fa parte del gruppo delAntola convergono i confini di tre regioni – Pie, Lombardia ed Emilia Romagna – con la quarta, la Liguria, a pochi chilodi distanza. Non per niente il territorio sul quale insiste viene definito “delle quattro province”: Alessandria, Pavia, Piacenza e Genova. Sulle pendici delesiste un piccolo comprensorio sciistico denominato “Pian del Poggio”, circa 5 km di piste medio-facili con un impianto di risalita inaugurato nel 1976. Nel 2010 la seggiovia viene fermata, nel 2012 la acquisisce il Comune di Santa Margherita di Staffora (PV) che ...

Dimostrare la disponibilità di acqua Per gli impianti di innevamento è obbligatorio dimostrare (ormai è uno standard) da dove proviene l'acqua necessaria perle piste entro ...... ristornare subito gli investimenti a cui si è fatto fronte nel 2022, lavorare sugli ammortizzatori sociali per gli stagionali e. "Al ministro torniamo a ribadire che avrebbe ...... per l'occasione innevata. Per capirci: non siamo solo di fronte a uno sperpero d'... la giunta leghista (più liste di destra varie e presto il Patt) cosa fa Si mette ail ...

Da ReutersIl Monte Cimone, una famosa località sciistica dell’Appennino italiano, ha investito 5 milioni di euro per innevare artificialmente prima dell’inverno, nel tentativo di ...di Stefano Bernabei ROMA (Reuters) - Il Cimone, un popolare comprensorio sciistico nell'Appennino modenese, ha investito 5 milioni di euro in un impianto per la produzione di neve artificiale prima de ...