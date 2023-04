Infortunio Simeone | brutte notizie per il Napoli | i tempi di recupero

(Di domenica 9 aprile 2023)per il, dopo l’di Victor Osimhen, le condizioni di Giovannipreoccupano molto in vista della sfida di Champions League contro il Milan. A dieci minuti dal termine della partita tra Lecce econ gli azzurri in vantaggio 1-2, per Spalletti non sono arrivate buone. Con Osimhen fermo ai box, perdere un altro attaccante preoccupa non poco il tecnico azzurro e i tifosi partenopei.: idiIl Cholito, poco dopo essere subentrato a Giacomo Raspadori, si è accasciato al suolo dolorante dopo aver accusato un fastidio probabilmente al flessore. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni e sull’entità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#LecceNapoli, infortunio muscolare per Giovanni #Simeone che esce pochi minuti dopo il suo ingresso in campo:… - sportli26181512 : #Napoli, per #Simeone non è un guaio da poco: IN attesa degli esami strumentali, sensazioni negative in casa azzurr… - infoitsport : CorSport: 'Infortunio Simeone, brutti segnali: rischia di saltare i quarti di Champions' - ilmionapoli : Simeone, l’infortunio potrebbe essere più grave del previsto - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: CdS - Simeone, infortunio non di poco conto: salterà il doppio confronto Champions, i dettagli -

Cosa avrebbero detto se avesse scelto la strada opposta Ma come manda in campo sempre gli stessi A Lecce, tanto per fare una riflessione, Spalletti ha persopere Osimhen, ...'Contro il Lecce si è fermato ancheche ieri ha sostenuto le terapie, lunedì dovrebbe fare gli esami strumentali per avere la diagnosi precisa sull'rimediato al Via Del Mare. Si ...è fuori per l'durante Lecce - Napoli. Resta Raspadori, che comunque non è al meglio, dato che è rientrato, proprio a Lecce, dall'che lo ha tenuto lontano dal campo per ...

Napoli, Simeone infortunato: Osimhen a tutti i costi in Champions Corriere dello Sport

IN attesa degli esami strumentali, sensazioni negative in casa azzurra dopo l'infortunio del 'Cholito' a Lecce: il danno muscolare gli farà saltare diverse partite ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...