Infermiera ruba e falsifica ricette per procurare oppioidi ai parenti tossicodipenti: denunciata (Di domenica 9 aprile 2023) rubava le ricette dalle strutture in cui lavorava per procurarsi oppioidi che passava ai familiari tossicodipendenti. E’ successo a Nuvolento, in provincia di Brescia. Protagonista un’Infermiera di 57 anni, denunciata per ricettazione, falso e truffa. San Cesareo, operatori del 118 accolti a calci e pugni dal “ferito” di un incidente: quattro persone in Ospedale ruba e falsifica ricette per comprare oppioidi Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri la donna negli ultimi anni avrebbe sottratto e falsificato decine di ricette “rosse” dalle tre strutture residenziali per anziani in cui lavorava nell’hinterland, in Valsabbia e nell’Ovest bresciano. Tutto per avere dei farmaci oppioidi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023)va ledalle strutture in cui lavorava per procurarsiche passava ai familiari tossicodipendenti. E’ successo a Nuvolento, in provincia di Brescia. Protagonista un’di 57 anni,per ricettazione, falso e truffa. San Cesareo, operatori del 118 accolti a calci e pugni dal “ferito” di un incidente: quattro persone in Ospedaleper comprareSecondo quanto ricostruito dai Carabinieri la donna negli ultimi anni avrebbe sottratto eto decine di“rosse” dalle tre strutture residenziali per anziani in cui lavorava nell’hinterland, in Valsabbia e nell’Ovest bresciano. Tutto per avere dei farmaci...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Infermiera ruba e falsifica ricette per procurare oppioidi ai parenti tossicodipenti: denunciata - franca705 : RT @fanpage: Un’infermiera è stata denunciata per aver sottratto e falsificato negli anni decine di ricette mediche. Con queste, riusciva a… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un’infermiera è stata denunciata per aver sottratto e falsificato negli anni decine di ricette mediche. Con queste, riusciva a… - fanpage : Un’infermiera è stata denunciata per aver sottratto e falsificato negli anni decine di ricette mediche. Con queste,… -