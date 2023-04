(Di domenica 9 aprile 2023)ciò che è avvenuto in. Come riportato da SDNA, la sfida tra AEK e Aris, valida per la quarta giornata dei playoff del massimo campionato nazionale, sarebbe dovuta essere diretta daglinominati, ovvero Pawel Raczkowski, Radoslav Siecka, Adam Kupcik e al VAR Krzysztof Jakubik. Da quanto raccolto però, sull’che avrebbe condotti iin, gli ufficiali di gara avrebbero consumato una quantità notevole di alcolici, mostrandosi poi aggressivi con altri passeggeri, a tal punto da scatenare anche una rissa. In aeroporto un arbitro avrebbe sputato contro un cittadino greco, con il quale aveva discusso sull’. All’arrivo in, sarebbe anche intervenuta la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Incredibile in #Grecia, #arbitri polacchi si ubriacano e litigano in aereo: interviene la polizia - LeBombeDiVlad : ???? Incredibile in #Grecia : arbitri polacchi si ubriacano e litigano in aereo ??L’accaduto #News #LBDV… - Roberta4Wawa : @fratotolo2 Pure la Grecia ????? incredibile. - James_Senise : @ilfanciullino Incredibile. Dalla magne grecia, al magna la pizza. -

... quando Gian Maria Volontè moriva d'infarto in, sul set del film di Theo Anghelopoulos 'Lo ... riuscendo a fondere grandissime doti recitative, un'presenza scenica e una gran coerenza ...L'usanza si sarebbe poi diffusa in Egitto e in, arrivando persino in Cina. Nei paesi nordici, come Russia e Scandinavia, all'uovo sembra fosse connesso un significato legato al cosmo: l'...... presidente e amministratore delegato di Danone Italia &- ma anche più sicura ai neo ...di comei latti artificiali debbano supplire a un latte materno che per natura è qualcosa di, ...

Incredibile in Grecia, arbitri polacchi si ubriacano e litigano in aereo ... SPORTFACE.IT

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Un luogo molto antico nel cuore di una regione amatissima, è tra i borghi etruschi più belli d'Italia. Scopriamo le sue bellezze.