Incidente stradale | perde il controllo dell' auto e si schianta | morto 85enne

Un uomo di 85 anni alla guida è morto stamani a Gorgonzola (Milano) in uno schianto a bordo di un'auto che è finita contro un ostacolo. L'anziano è morto poco dopo l'impatto e, secondo una prima ...

