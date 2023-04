In pericolo 400 migranti a bordo di un barcone partito dalla Libia (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Un barcone partito dalla Libia carico di 400 persone in pericolo, la raffica di sbarchi senza sosta a Lampedusa con l'hotspot al collasso, e un uomo colto da un malore e poi deceduto dopo essersi buttato in acqua da un barchino sempre diretto verso l'isola siciliana: è di nuovo allarme per i migranti nel Mediterraneo. In pericolo una barca partita dalla Libia Una barca è partita dalla Libia con 400 persone a bordo. "Nella notte abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo partita da #Tobruk, #Libia". Lo scrive su Twitter Alarm Phone, la piattaforma indipendente che raccoglie sos lanciati da migranti. "Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata ... Leggi su agi (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - UnLibia carico di 400 persone in, la raffica di sbarchi senza sosta a Lampedusa con l'hotspot al collasso, e un uomo colto da un malore e poi deceduto dopo essersi buttato in acqua da un barchino sempre diretto verso l'isola siciliana: è di nuovo allarme per inel Mediterraneo. Inuna barca partitaLibia Una barca è partitaLibia con 400 persone a. "Nella notte abbiamo ricevuto una chiamata da una barca inpartita da #Tobruk, #Libia". Lo scrive su Twitter Alarm Phone, la piattaforma indipendente che raccoglie sos lanciati da. "Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata ...

