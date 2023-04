Impresa Nardi: batte in tre set Otte e si qualifica per il main draw di Montecarlo (Di domenica 9 aprile 2023) Quasi tre ore di pura lotta e due match point annullati per un risultato senza precedenti. Luca Nardi, 19enne n.161 della classifica mondiale, si aggiudica il match decisivo delle qualificazioni del ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 aprile 2023) Quasi tre ore di pura lotta e due match point annullati per un risultato senza precedenti. Luca, 19enne n.161 della classifica mondiale, si aggiudica il match decisivo dellezioni del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Impresa Nardi: batte in tre set Otte e si qualifica per il main draw di Montecarlo - Gazzetta_it : Impresa Nardi: batte in tre set Otte e si qualifica per il main draw di Montecarlo - Deiana_Luca9 : Il punto è che non sarebbe una impresa se Nardi giocasse come il primo,o anche il terzo set di ieri. Il problema è… - MutantFairy0 : Io sto pregando affinché Luca #Nardi faccia l'impresa perché merita davvero di entrare nel tabellone principale. E… -