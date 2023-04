Impresa della Gevi Napoli Basket che espugna il campo della Virtus Segafredo Bologna per 89 a 81 (Di domenica 9 aprile 2023) Clamorosa vittoria per la Gevi Napoli Basket che espugna il campo della Virtus Segafredo Bologna per 89 a 81, nella gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie . Riporta il sito ufficiale della Società: straordinaria prova degli azzurri che, nonostante l’assenza di Wimbush, gioca una partita meravigliosa e vince contro la capolista. Coach Pancotto schiera in quintetto Michineau, Howard, Uglietti, Zerini e Williams, Scariolo risponde con Mannion, Lundberg, Weems,Shengelia e Jaiteh. Il primo canestro della gara è di Howard, Jaiteh e Michineau schiacciano, Shengelia segna da sotto. Gli azzurri trovano un minibreak di 6-0 ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 9 aprile 2023) Clamorosa vittoria per lacheilper 89 a 81, nella gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie . Riporta il sito ufficialeSocietà: straordinaria prova degli azzurri che, nonostante l’assenza di Wimbush, gioca una partita meravigliosa e vince contro la capolista. Coach Pancotto schiera in quintetto Michineau, Howard, Uglietti, Zerini e Williams, Scariolo risponde con Mannion, Lundberg, Weems,Shengelia e Jaiteh. Il primo canestrogara è di Howard, Jaiteh e Michineau schiacciano, Shengelia segna da sotto. Gli azzurri trovano un minibreak di 6-0 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : L'orgoglio gobbo e l'impresa folle della Juve ???? Le parole del direttore dopo il match tra Juventus e Hellas Vero… - sbonaccini : Grandissima impresa della giovane ginnasta modenese Caterina Gaddi: a soli 14 anni diventa campionessa del mondo a… - dom_dausilio : Clamorosa impresa del #NapoliBasket che espugna il campo dei campioni della #VirtusBologna, restando in vantaggio d… - EmanueleDiRocco : Scopro ora che una amica di mia sorella ha 3 lauree e lavora per un'impresa di pulizie. Qui il problema non è solo… - DavideOberta : RT @Virna25marzo: In modalità : 'Sto per esplodere ma è Pasqua devo essere buono' @Capezzone Ed è un'impresa ardua ascoltando le farnetica… -