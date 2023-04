"Imperdonabile ignoranza". Schlein umiliata: il generale Tricarico è un fiume in piena (Di domenica 9 aprile 2023) Leonardo Tricarico quando si nomina Elly Schlein non ci va per il sottile. Il generale non può infatti nascondere un certo disappunto. "Bisogna ammetterlo, in passato era già successo che sicurezza e difesa non venissero ritenute degne di attenzione, ma la segretaria del Pd Elly Schlein, rispetto agli altri, ha un'aggravante non da poco: una guerra alle porte di casa dalle prospettive imprevedibili oltre a numerosi altri problemi certamente più preoccupanti. In barba alla discontinuità in cui molti speravano". L'ex Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa sottolinea all'Adnkronos che "stiamo parlando di ventuno fedeli di Segreteria, chiamati a collaborare nelle materie più disparate, con qualche sovrapposizione e quindi ridondanza di attenzione, una sorta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Leonardoquando si nomina Ellynon ci va per il sottile. Ilnon può infatti nascondere un certo disappunto. "Bisogna ammetterlo, in passato era già successo che sicurezza e difesa non venissero ritenute degne di attenzione, ma la segretaria del Pd Elly, rispetto agli altri, ha un'aggravante non da poco: una guerra alle porte di casa dalle prospettive imprevedibili oltre a numerosi altri problemi certamente più preoccupanti. In barba alla discontinuità in cui molti speravano". L'ex Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa sottolinea all'Adnkronos che "stiamo parlando di ventuno fedeli di Segreteria, chiamati a collaborare nelle materie più disparate, con qualche sovrapposizione e quindi ridondanza di attenzione, una sorta di ...

