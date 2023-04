Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Immobile crollato a Marsiglia, almeno 8 persone disperse: La procura, ancora impossibile capire cause esplosione -

Otto persone "mancano all'appello" dopo che un palazzo èin nottata nel centro di Marsiglia in seguito a un'esplosione. Lo fa sapere il procuratore locale, aggiungendo che "al momento è ancora impossibile determinare le cause dell'esplosione". .Otto persone "mancano all'appello" dopo che un palazzo di quattro piani ènella notte nel centro di Marsiglia in seguito a un'esplosione. Lo fa sapere il procuratore locale, aggiungendo che "al momento è ancora impossibile determinare le cause dell'esplosione". ...leggi anche Case green, chi sarà obbligato a fare i lavori di riqualificazione dell'Il prezzo medio è praticamentedai 2.000 euro (metro quadrato) a 1.800 euro. Di contro, le case ...

Immobile crollato a Marsiglia, almeno 8 persone disperse Tiscali Notizie

Otto persone "mancano all'appello" dopo che un palazzo è crollato in nottata nel centro di Marsiglia in seguito a un'esplosione. Lo fa sapere il procuratore locale, aggiungendo che "al momento è ancor ...Un incendio ancora non del tutto domato ostacola la ricerca dei sopravvissuti. Due edifici immediatamente adiacenti sono stati anch'essi pesantemente danneggiati, in tutto, in zona, evacuati 30 immobi ...