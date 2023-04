Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ilary Blasi, pasqua a Napoli con Bastian e i figli: La battuta su Spalletti diventa virale - napolipiucom : Ilary Blasi, pasqua a Napoli con Bastian e i figli: La battuta su Spalletti diventa virale #IlaryBlasi #napoli… - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Ilary Blasi e Bastian in pizzeria a Roma, il nuovo compagno abbraccia già Isabel Totti - rapisardandrea1 : Ilary Blasi avvistata in una pizzeria di San Lorenzo con il nuovo compagno: Bastian visto mentre abbracciava la pic… - EremitaStefano : @PattyG25668858 @LucaOnestini_11 PATRIZIA ROSS E ONESTINI VIVONO PER NIKITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… -

Al timone della conduzione del reality ci sarà anche quest'annoaccompagnata da due opinionisti: Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, new entry per quest'edizione del programma. Non ci sono ...Ancora bufera su Chanel Totti. La figlia di Francesco Totti eè finita al centro delle polemiche social dopo che la tiktoker, Martina De Vivo, l'ha accusata di essere stata l'amante del suo ex fidanzato e padre di sua figlia, Cristian Babalus. Dopo ...Ha tenuto a mettere i puntini sulle i,. L'immagine è molto importante, e la conduttrice tiene a precisare che " non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il Signor Totti non ha mai ...

Ilary Blasi sta continuando a far entrare sempre di più il nuovo compagno Bastian nella sua vita, permettendogli di frequentare le sue figlie: ...Nuova uscita pubblica in giro per Roma per la coppia Ilary Blasi-Bastian, con la conduttrice che avrebbe portato nuovamente appresso anche la figlia Isabel Totti. Da quello che trapela dalle fonti ...