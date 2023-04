Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Ilary Blasi, Pasqua a Napoli con Bastian e figli. L'itinerario: dal murale di Maradona alla pizza di Concettina - rep_napoli : Ilary Blasi, Pasqua a Napoli al murale di Maradona [aggiornamento delle 18:42] - leggoit : Ilary Blasi, Pasqua a #Napoli con Bastian e figli. L'itinerario: dal murale di Maradona alla pizza di Concettina - stefano_gatto97 : RT @fanpage: #IlaryBlasi trascorre le vacanze di Pasqua a Napoli con i suoi figli Cristian, Chanel e Isabel. Con loro c’è anche Bastian Mul… - ilmessaggeroit : Ilary Blasi, Pasqua a Napoli con Bastian e figli. L'itinerario: dal murale di Maradona alla pizza di Concettina -

... che prenderà il via lunedì 17 aprile su Canale 5 , con la confermata conduzione die la partecipazione di Enrico Papi e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. Chi è Christopher Leoni ...Domenica tra la folla ai Quartieri spagnoli e al centro storico per la ...La giovane showgirl, che nel 2021 ha rappresentato l'Italia a Miss Mondo , prenderà parte alla nuova edizione del reality, al via lunedì 17 aprile su Canale 5 con la conduzione di. L'...

Ilary Blasi a Napoli: visita a sorpresa al murales di Maradona ai Quartieri spagnoli ilmattino.it

Ilary Blasi ha deciso di trascorrere la domenica di Pasqua a Napoli. Con lei il compagno Bastian Muller, i figli Cristian, Chanel e Isabel e un nutrito gruppo di amici. La showgirl ...Ilary Blasi è venuta a Napoli per Pasqua, la show girl ha scelto la città partenopea per una visita con figli e Bastian ...