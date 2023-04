Ilary Blasi a Verissimo 2023 | quando ci sarà l’intervista all’ex moglie di Totti

Leggi su spettacoloitaliano

(Di domenica 9 aprile 2023), in arrivoda Silvia Toffanin Tutti attendonodi. L’Isola dei Famosi si avvicina e l’incontro tra Toffanin e, amiche e colleghe allo stesso tempo, è previsto tra pochissimo giorni. Perchéun’intervista diversa dalle altre? Il motivo è noto a tutti.tornerà a raccontarsi per la prima volta in tv dopo la separazione con Francesco. Già lo scorso anno parlò del superamento della crisi matrimoniale con il capitano della Roma, ma in realtà la storia era già finita da un pezzo. Dopo l’annuncio della rottura del matrimonio è arrivata ...