(Di domenica 9 aprile 2023) Flavioha condiviso su Instagram unin cui lamenta il trafficostradale , in particolare vicino a Ventimiglia , in Liguria , dove si sono registratefino a 30 minuti durante il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Il video di Briatore 'bloccato' in auto: per Pasqua code interminabili. 'E in estate cosa faremo?' - tempoweb : #Pasqua, lo sfogo di Flavio #Briatore fa il giro dei social: “Nessuno dice niente, ormai...” - VIDEO #Ventimiglia… - linogaldoni : RT @LaStampa: Ventimiglia, lo sfogo di Briatore imbottigliato nel traffico: 'E questa estate che faremo?' - fpmeuron : - BeppeMatteo : RT @DavideR46325615: La tragedia di un uomo ridicolo. #Briatore -

Flavioha condiviso su Instagram unin cui lamenta il traffico autostradale , in particolare vicino a Ventimiglia , in Liguria , dove si sono registrate code fino a 30 minuti durante il ponte ...L'imprenditore Flavioha espresso la sua frustrazione in unsu Instagram dopo essere rimasto bloccato sull'autostrada verso Ventimiglia, in Liguria: "Una bella coda pasquale, è incredibile, non riusciamo mai ...Flaviorimane bloccato in autostrada e si sfoga sui social. "È sempre così, noi paghiamo e nessuno fa niente. Ormai ci siamo abituati. Ma quest'estate cosa faremo", dice nel filmato pubblicato su ...

Mezz'ora in coda in autostrada verso Montecarlo, lo sfogo di Briatore: «Incredibile che non si riesca a risolvere» - Il video Open

“Una bella coda pasquale. Qui siamo in autostrada vicino a Ventimiglia e c’è una coda di circa 25 minuti e sicuramente ce ne saranno altre…”. Queste le laconiche parole nel video… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...