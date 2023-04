(Di domenica 9 aprile 2023) Bergamo. Domenica 9 aprile lacelebra la. Per questa occasione abbiamo chiesto aldi Bergamo, monsignor Francesco, un incontro. Un’intervista? Forse qualcosa di più. La redazione di un quotidiano laico che si confronta, chiede, interroga la guida e la figura principale del cattolicesimo bergamasco. Molte le domande rimaste tra gli appunti, il tempo stringe e quando avremmo voluto restare ancora per raccogliere risposte, insegnamenti, sguardi su un mondo che cambia a velocità elevatissima. Dal ruoloin terra bergamasca alla solitudine del potere, pesante soprattutto quando si è chiamati a scegliere i pastori ai quali vengono affidate comunità. La riformacuria con l’ingresso di due donne, la prima volta ...

La diocesi di Bergamo si appresta a celebrare la Settimana Santa. Il vescovo Francesco Beschi presiederà tutte le celebrazioni in cattedrale. Il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha varato una corposa riforma della Curia, non solo nominando nuovi vicari episcopali e nuovi direttori degli uffici pastorali, ma anche modificando la ...

Il vescovo Beschi: “Provate la Pasqua nella pelle! Diritti civili: lo sguardo della Chiesa è di grande amore verso ogni persona” BergamoNews.it

Dopo la sua nomina a Direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Diocesi, il sacerdote don Giorgio Antonioli ha ricevuto dal Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi un altro incarico ...