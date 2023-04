Il ‘rito’ in Spagna: bruciati i manichini di Putin, Xi, Meloni e Sanchez (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – I manichini di Vladimir Putin e Xi Jinping, Giorgia Meloni e Pedro Sanchez, Donald Trump e Jair Bolsonaro: tutti bruciati, come da tradizione, nel ‘rogo di Giuda’, l’evento che va in scena durante la Settimana Santa in Spagna, nel comune di Alfaro situato nella comunità autonoma di La Rioja. I media locali documentano che sono stati bruciati centinaia di manichini e in particolare quelli dell’ex leader della Catalogna Carles Puigdemont – fuggito in Belgio dopo il referendum non autorizzato della Catalogna e la successiva dichiarazione di indipendenza dalla Spagna nel 2017 – e degli ex ministri del governo della Catalogna, Clara Ponsatí e Toni Comín. Tutti e tre vestiti come fossero i moschettieri con la bandiera della ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – Idi Vladimire Xi Jinping, Giorgiae Pedro, Donald Trump e Jair Bolsonaro: tutti, come da tradizione, nel ‘rogo di Giuda’, l’evento che va in scena durante la Settimana Santa in, nel comune di Alfaro situato nella comunità autonoma di La Rioja. I media locali documentano che sono staticentinaia die in particolare quelli dell’ex leader della Catalogna Carles Puigdemont – fuggito in Belgio dopo il referendum non autorizzato della Catalogna e la successiva dichiarazione di indipendenza dallanel 2017 – e degli ex ministri del governo della Catalogna, Clara Ponsatí e Toni Comín. Tutti e tre vestiti come fossero i moschettieri con la bandiera della ...

