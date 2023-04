Il Real Madrid si prepara al dopo Ancelotti (Di domenica 9 aprile 2023) Il Real Madrid viene da un momento tutto sommato positivo, soprattutto dopo la finale di Coppa di Spagna, conquistata battendo per 4-0 il Barcellona. Ora le Merengues si preparano alle prossime sfide, in particolare pensando al doppio match dei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea, per provare a dare l’assalto all’ennesimo successo nella massima competizione europea. Con uno sguardo necessario anche al prossimo futuro, in ottica gestionale. Infatti sono note le voci di una possibile separazione a fine stagione tra il Real Madrid e l’attuale tecnico Carlo Ancelotti, che sembrerebbe essere molto lusingato dalla possibilità di poter allenare la Nazionale brasiliana. Ed ecco che qualche nome per la sostituzione inizia a venir ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 aprile 2023) Ilviene da un momento tutto sommato positivo, soprattuttola finale di Coppa di Spagna, conquistata battendo per 4-0 il Barcellona. Ora le Merengues sino alle prossime sfide, in particolare pensando al doppio match dei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea, per provare a dare l’assalto all’ennesimo successo nella massima competizione europea. Con uno sguardo necessario anche al prossimo futuro, in ottica gestionale. Infatti sono note le voci di una possibile separazione a fine stagione tra ile l’attuale tecnico Carlo, che sembrerebbe essere molto lusingato dalla possibilità di poter allenare la Nazionale brasiliana. Ed ecco che qualche nome per la sostituzione inizia a venir ...

