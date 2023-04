Il Real Madrid cade, a Barcellona è già festa (Di domenica 9 aprile 2023) Tutto sull’ultima giornata di Liga che potrebbe aver consegnato il campionato nelle mani di Xavi e della formazione blaugrana Forse non ce n’era neanche bisogno, dato che i punti di vantaggio sono 12, ma la sconfitta del Real Madrid in casa col VillarReal è stata salutata con grande gioia nell’ambiente del Barcellona. Che sarà impegnato domani in casa col Girona e potrà così apparentare idealmente Liga e Serie A per essere due tornei che non hanno più margini d’incertezza circa il nome del vincitore e l’unico dubbio riguarda la giornata in cui si festeggerà il titolo. Oggi il quotidiano AS dà conto della situazione, scrivendo che «non appena la partita è finita, il gruppo WhatsApp dei giocatori è stato inondato di messaggi, la maggior parte con esclamazioni ed emoticon di ogni tipo, ma tutti con un denominatore ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Tutto sull’ultima giornata di Liga che potrebbe aver consegnato il campionato nelle mani di Xavi e della formazione blaugrana Forse non ce n’era neanche bisogno, dato che i punti di vantaggio sono 12, ma la sconfitta delin casa col Villarè stata salutata con grande gioia nell’ambiente del. Che sarà impegnato domani in casa col Girona e potrà così apparentare idealmente Liga e Serie A per essere due tornei che non hanno più margini d’incertezza circa il nome del vincitore e l’unico dubbio riguarda la giornata in cui si festeggerà il titolo. Oggi il quotidiano AS dà conto della situazione, scrivendo che «non appena la partita è finita, il gruppo WhatsApp dei giocatori è stato inondato di messaggi, la maggior parte con esclamazioni ed emoticon di ogni tipo, ma tutti con un denominatore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Ha dell’incredibile quello che è accaduto nel post partita di Real Madrid-Villarreal, con il Pajarito Valverde che… - eurofootcom : #GoalOfTheDay | Lionel Messi vs Real Madrid (2011) - madridistatvYT : ??? #OnThisDay in 2015… Real Madrid 9-1 Granada ?? Bale 25' ?? Cristiano 30', 36', 38', 54', 89' ?? Benzema 52', 56… - 11contro11 : #Liverpool, occhi in casa Real Madrid: pronto l'assalto a Tchouameni #RealMadrid #Calciomercato #Estero #11contro11 - RobMarcy2 : RT @DAZN_IT: C'è un fenomeno stanotte a Madrid, ma non gioca nel Real ?? Chukwueze regala il successo al Villarreal con questo gioiello ???… -