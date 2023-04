Il presentimento della mamma di Alessandro Parini mentre lo portava in aeroporto: «Gli avevo detto di non partire». Così lui la tranquillizava (Di domenica 9 aprile 2023) «Dove diavolo vai?», diceva la madre di Alessandro Parini mentre lo portava in aeroporto da dove sarebbe poi partito quella mattina di venerdì scorso per Tel Aviv. Nicoletta Ciocca aveva paura per l’incolumità di suo figlio diretto in una città già scossa da tensioni da settimane e durante il tragitto gli aveva detto più volte di non partire. «L’ho accompagnato io», conferma la donna sconvolta dal dolore, citata dal Corriere della Sera. «Alessandro era contento di partire per Israele», racconta fuori dalla sua abitazione a Roma, non lontano dalla basilica dei Santi Pietro e Paolo e dall’Eur. A ricordare la preoccupazione della donna è anche Annamaria Mazzoni, moglie di Claudio Mazzoni, amico fraterno ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) «Dove diavolo vai?», diceva la madre diloinda dove sarebbe poi partito quella mattina di venerdì scorso per Tel Aviv. Nicoletta Ciocca aveva paura per l’incolumità di suo figlio diretto in una città già scossa da tensioni da settimane e durante il tragitto gli avevapiù volte di non. «L’ho accompagnato io», conferma la donna sconvolta dal dolore, citata dal CorriereSera. «era contento diper Israele», racconta fuori dalla sua abitazione a Roma, non lontano dalla basilica dei Santi Pietro e Paolo e dall’Eur. A ricordare la preoccupazionedonna è anche Annamaria Mazzoni, moglie di Claudio Mazzoni, amico fraterno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MakoC3PO : ho questo brutto presentimento che domani altro che palestra prima della festa, mi toccherà fare straordinari ?? - MartiBi_ : @Marko_lino_1 proviamo anche a chiedere a bebé di declinare il verbo “distrarsi” e a Dani di ricordarci che cosa si… - FTuidder : @giovannibrenteg Penso che stasera la freschezza e la velocità dei giovani della Juventus farà andare fuori di test… - massimoottavia8 : @Italiantifa Ho il vago presentimento che la facciata di quasto edificio sarà a breve restaurata. Un po come succes… - Alina2411mi : #gfvip #luvana #onestini #LucaOneGFVip Non sto seguendo la puntata ma vi leggo, mi dispiace per Micol e Tavassi, io… -