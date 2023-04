Il pesce più PROFONDO filmato a 8.000 metri, ecco il video (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Qualcuno diversi anni fa si chiedeva se a determinate profondità potessero sopravvivere alcuni pesci, con la risposta che è arrivata ben presto negli anni successivi. Certo che sì, dato che alcune specie erano state trovate anche a chilometri di profondità. In particolare, navigando ad una profondità oltre gli 8000 metri, è venuto fuori che è un pesce in particolare è diventato quello “più PROFONDO” in assoluto. Si tratta di una specie definita pesce lumaca, il più PROFONDO, o almeno quello più PROFONDO mai firmato dall’essere umano. A farlo è stata una sonda spedita negli abissi dell’oceano Pacifico settentrionale. Record su record: il pesce lumaca è il più PROFONDO Gli scienziati dell’Università dell’Australia ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Qualcuno diversi anni fa si chiedeva se a determinate profondità potessero sopravvivere alcuni pesci, con la risposta che è arrivata ben presto negli anni successivi. Certo che sì, dato che alcune specie erano state trovate anche a chilodi profondità. In particolare, navigando ad una profondità oltre gli 8000, è venuto fuori che è unin particolare è diventato quello “più” in assoluto. Si tratta di una specie definitalumaca, il più, o almeno quello piùmai firmato dall’essere umano. A farlo è stata una sonda spedita negli abissi dell’oceano Pacifico settentrionale. Record su record: illumaca è il piùGli scienziati dell’Università dell’Australia ...

