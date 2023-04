Il Paradiso delle Signore, trame 10-14 aprile 2023: Vito lascia Milano? (Di domenica 9 aprile 2023) La nuova settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore sarà incentrata prevalentemente su Vito e Maria, come segnalano le trame dal 10 al 14 aprile 2023. Il giovane contabile proverà innanzitutto a partecipare alla gita di Pasquetta con la Puglisi e le sue amiche, ma la ragazza non glielo permetterà. In seguito, Lamantia, con la complicità di Alfredo ed Irene, proverà a riconquistare la stilista, ma il suo piano non funzionerà e deciderà di trasferirsi in Australia. Vito, in particolare, darà le dimissioni a Vittorio e Francesco lo scoprirà. Rizzo, a quel punto, deciderà di aprire il suo cuore a Maria, ma Salvo e Palma gli consiglieranno di non farlo. Poco dopo, il siciliano avviserà la Puglisi della decisione di Lamantia di partire e lei ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 aprile 2023) La nuova settimana di programmazione de Ilsarà incentrata prevalentemente sue Maria, come segnalano ledal 10 al 14. Il giovane contabile proverà innanzitutto a partecipare alla gita di Pasquetta con la Puglisi e le sue amiche, ma la ragazza non glielo permetterà. In seguito, Lamantia, con la complicità di Alfredo ed Irene, proverà a riconquistare la stilista, ma il suo piano non funzionerà e deciderà di trasferirsi in Australia., in particolare, darà le dimissioni a Vittorio e Francesco lo scoprirà. Rizzo, a quel punto, deciderà di aprire il suo cuore a Maria, ma Salvo e Palma gli consiglieranno di non farlo. Poco dopo, il siciliano avviserà la Puglisi della decisione di Lamantia di partire e lei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : In previsione delle elezioni, Erdogan (in svantaggio) dovrà alzare il tono dello scontro inasprendo il conflitto uc… - LuxexcelIbiza : RT @SpagnaInItalia: #Ibiza è un paradiso di sabbia bianca e acque turchesi nel mezzo del #MarMediterraneo. Lasciati conquistare dalle sue p… - AerariumL : RT @BiancoCritico: «La Memoria, madre delle Muse, crea così il suo futuro, cioè il suo Paradiso, come un racconto, come un mito». ??? Roman… - EmbEspItalia : RT @SpagnaInItalia: #Ibiza è un paradiso di sabbia bianca e acque turchesi nel mezzo del #MarMediterraneo. Lasciati conquistare dalle sue p… - Ibiza_Travel : RT @SpagnaInItalia: #Ibiza è un paradiso di sabbia bianca e acque turchesi nel mezzo del #MarMediterraneo. Lasciati conquistare dalle sue p… -