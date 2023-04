Il Papa chiede la fine della guerra in Ucraina e di "tutti i conflitti" (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Porre fine alla guerra nella martoriata Ucraina e a "tutti i conflitti che insanguinano il mondo", a partire dalla Siria "che attende ancora la pace". "Troppe volte il mondo si trova avvolto" dalle tenebre e dall'oscurità, "aiutaci ad aprire i nostri cuori", è la supplica di Papa Francesco nel Messaggio dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, prima di impartire la benedizione Urbi et Orbi. Il Pontefice esprime "viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni" a Gerusalemme "che minacciano l'auspicato clima di fiducia e di rispetto reciproco, necessario per riprendere il dialogo tra Israeliani e Palestinesi". Circa 100 mila le persone in piazza San Pietro, riscaldata da un sole primaverile e adornata splendidamente dalle decorazioni ... Leggi su agi (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Porreallanella martoriatae a "che insanguinano il mondo", a partire dalla Siria "che attende ancora la pace". "Troppe volte il mondo si trova avvolto" dalle tenebre e dall'oscurità, "aiutaci ad aprire i nostri cuori", è la supplica diFrancesco nel Messaggio dalla Loggia centraleBasilica di San Pietro, prima di impartire la benedizione Urbi et Orbi. Il Pontefice esprime "viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni" a Gerusalemme "che minacciano l'auspicato clima di fiducia e di rispetto reciproco, necessario per riprendere il dialogo tra Israeliani e Palestinesi". Circa 100 mila le persone in piazza San Pietro, riscaldata da un sole primaverile e adornata splendidamente dalle decorazioni ...

