Il Papa anche a Pasqua predica per la pace: “Mondo insaguinato dalle guerre” | GUARDA (Di domenica 9 aprile 2023) La "Comunità internazionale si adoperi a porre fine a questa guerra (Russia-Ucraina, ndr) e a tutti i conflitti che insanguinano il Mondo, a partire dalla Siria, che attende ancora la pace". È il messaggio Pasquale di Papa Francesco per la benedizione dell'Urbi et Orbi davanti a 100mila fedeli in piazza San Pietro. Jorge Mario Bergoglio ha poi manifestato "viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni" in Medioriente "che minacciano l'auspicato clima di fiducia e di rispetto reciproco, necessario per riprendere il dialogo tra Israeliani e Palestinesi, così che la pace regni nella Città Santa e in tutta la Regione". Leggi su iltempo (Di domenica 9 aprile 2023) La "Comunità internazionale si adoperi a porre fine a questa guerra (Russia-Ucraina, ndr) e a tutti i conflitti che insanguinano il, a partire dalla Siria, che attende ancora la". È il messaggiole diFrancesco per la benedizione dell'Urbi et Orbi davanti a 100mila fedeli in piazza San Pietro. Jorge Mario Bergoglio ha poi manifestato "viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni" in Medioriente "che minacciano l'auspicato clima di fiducia e di rispetto reciproco, necessario per riprendere il dialogo tra Israeliani e Palestinesi, così che laregni nella Città Santa e in tutta la Regione".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Alla via crucis stasera sarà presente anche un ragazzo russo che dirà di aver perso il fratello nella guerra e di n… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Il sesso è una delle cose belle che Dio ha dato alla persona umana. Esprimersi sessualmente è una… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Per favore, non dimenticarti di pregare per me”. Il mondo intero ha imparato a conoscere queste p… - paoloramonda : RT @ParoleCristiane: Gesù rivolge a Pietro, per tre volte, la domanda: «Mi ami?». Il Risorto lo chiede anche a noi oggi: Mi ami? Perché a P… - SERGIO52434086 : Il Signore è risorto!Non attardiamoci attorno ai sepolcri, ma andiamo a riscoprire Lui,il Vivente!E non abbiamo pau… -