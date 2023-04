Il neonato Enea lasciato a Pasqua nella «Culla per la Vita» del Policlinico di Milano (Di domenica 9 aprile 2023) Sta bene ed è stato subito assistito. Pesa circa 2,6 kg ed è in buona salute. È il terzo piccolo lasciato nella struttura dell’ospedale che consente l’anonimato ed è stata inaugurata nel 2007 Leggi su corriere (Di domenica 9 aprile 2023) Sta bene ed è stato subito assistito. Pesa circa 2,6 kg ed è in buona salute. È il terzo piccolostruttura dell’ospedale che consente l’anonimato ed è stata inaugurata nel 2007

