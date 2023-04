Il Napoli è proprio cambiato: anche a Lecce lo ha dimostrato (Di domenica 9 aprile 2023) Ci sono delle situazioni che fanno capire che è proprio l’anno giusto del Napoli. A Lecce se n’è avuta non una prova, ma addirittura tre. Eccole in ordine d’importanza Il Napoli ha fatto a meno dei suoi goleador. Per una squadra col parco attaccanti che si ritrova, fare a meno del contributo di Osimhen (assente) e di tutti gli altri che erano in campo significa moltissimo. Peraltro, gioca da esterno basso, ma Di Lorenzo in questa stagione sta mostrando capacità offensive fuori dal comune. Il Napoli sa reagire. Doveva farlo rispetto al rovescio subito dal Milan e anche in gara al pareggio di Di Francesco. La risposta è arrivata su entrambi i fronti. Il rovescio della tradizione. Lo stadio Via del Mare non è mai stato semplice per gli azzurri. Nelle prime 9 gare aveva vinto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Ci sono delle situazioni che fanno capire che èl’anno giusto del. Ase n’è avuta non una prova, ma addirittura tre. Eccole in ordine d’importanza Ilha fatto a meno dei suoi goleador. Per una squadra col parco attaccanti che si ritrova, fare a meno del contributo di Osimhen (assente) e di tutti gli altri che erano in campo significa moltissimo. Peraltro, gioca da esterno basso, ma Di Lorenzo in questa stagione sta mostrando capacità offensive fuori dal comune. Ilsa reagire. Doveva farlo rispetto al rovescio subito dal Milan ein gara al pareggio di Di Francesco. La risposta è arrivata su entrambi i fronti. Il rovescio della tradizione. Lo stadio Via del Mare non è mai stato semplice per gli azzurri. Nelle prime 9 gare aveva vinto ...

