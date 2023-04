Il ministro Schillaci vuole depenalizzare gli errori dei medici: «Non saranno più reato, già oggi quasi tutti assolti» (Di domenica 9 aprile 2023) Il ministro della Salute Orazio Schillaci ribadisce l’intenzione di voler depenalizzare gli errori dei medici, esclusi quelli commessi con dolo. In un’intervista al Messaggero, Schillaci spiega di volere così limitare la cosiddetta medicina difensiva, che secondo lui spesso spinge i pazienti a svolgere esami inutili. «Dai dati che abbiamo gran parte delle cause giudiziarie contro i medici finiscono in un nulla di fatto, nell’assoluzione – spiega Schillaci – Per questo va depenalizzato il reato. E poi la medicina difensiva è un male. Porta i medici a prescrivere troppi esami, ingolfa le strutture, aumenta le liste di attesa. E le dico da medico:confonde anche il medico curante che da ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) Ildella Salute Orazioribadisce l’intenzione di volerglidei, esclusi quelli commessi con dolo. In un’intervista al Messaggero,spiega di volere così limitare la cosiddettana difensiva, che secondo lui spesso spinge i pazienti a svolgere esami inutili. «Dai dati che abbiamo gran parte delle cause giudiziarie contro ifiniscono in un nulla di fatto, nell’assoluzione – spiega– Per questo va depenalizzato il. E poi lana difensiva è un male. Porta ia prescrivere troppi esami, ingolfa le strutture, aumenta le liste di attesa. E le dico da medico:confonde anche il medico curante che da ...

