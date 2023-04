Il ministro della Salute Schillaci | “Depenalizzare il reato per gli errori medici”

(Di domenica 9 aprile 2023) “Depenalizzazione degli? Dai dati che abbiamo, gran parte delle cause giudiziarie contro ifiniscono in un nulla di fatto, nell’assoluzione. Per questo va depenalizzato il. E poi lana difensiva è un male. Porta ia prescrivere troppi esami, ingolfa le strutture, aumenta le liste di attesa. E le dico da medico: confonde anche il medico curante che da tanti, troppi, accertamenti deve trarre le conclusioni”. Queste le parole delOrazio, in un’intervista al Messaggero, in merito alla proposta di depenalizzazione degli, ad esclusione del dolo, per limitare la cosiddettana ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Con gli #USA abbiamo uno strano rapporto. Per comprenderlo è utile usare il Principio della Simmetria Immaginate u… - IsraelinItaly : È con il cuore a pezzi che condividiamo il messaggio del Ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona ucc… - MinisteroDifesa : #9aprile #BuonaPasqua dalle donne e uomini della #Difesa anche oggi al lavoro in Italia e all'estero per la sicurez… - Roberta13nove : RT @Virna25marzo: ADDIO ALLE RESTRIZIONI IN GERMANIA DPI ABOLITI IN OSPEDALI E RSA Il ministro: 'la pandemia è stata superata con successo… - giordi63 : RT @michele_geraci: Con gli #USA abbiamo uno strano rapporto. Per comprenderlo è utile usare il Principio della Simmetria Immaginate un no… -

Sarà ancora un grande protagonistapolitica'. Ildegli Esteri ne parla in una intervista al CorriereSera. E davanti a chi lo definisce l'uomo forte del partito in questo momento,...Così ilSalute Orazio Schillaci, in un'intervista al Messaggero , in merito alla proposta di depenalizzazione degli errori medici, ad esclusione del dolo, per limitare la cosiddetta ...Valditara, ribellati: sii ilche devi essere. Impedisci che i valorinostra civiltà siano trattati in questo modo. Altrimenti tutto è finito. Genitori veri, ribellatevi. Poi ci sono ...

Brunetta, doppio flop da ministro della Pubblica amministrazione ma il governo Meloni lo premia con la… Il Fatto Quotidiano

“Depenalizzazione degli errori medici Dai dati che abbiamo, gran parte delle cause giudiziarie contro i medici finiscono in un nulla di fatto, nell’assoluzione. Per questo va depenalizzato il reato."Il carico di adempimenti burocratici per i medici di medicina generale sarà diminuito. Senza questo fardello, avranno più tempo da dedicare ai loro pazienti" ...